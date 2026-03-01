Primavera 1 pagelle Roma-Milan 1-0 | sono pochi i rossoneri promossi Male Bouyer e Cissé

Nella partita di Primavera 1 tra Roma e Milan, conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei giallorossi, sono stati assegnati i voti ai giovani talenti delle due squadre. Tra i rossoneri, pochi giocatori sono stati promossi, mentre Bouyer e Cissé hanno mostrato prestazioni sotto le aspettative. La gara si è svolta durante la 27^ giornata del campionato.

Si è disputato in mattinata, allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma, il match Roma-Milan, valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 1-0. Per i giallorossi decisivo il gol di Morucci. Dopo questa partita i rossoneri scivolano al decimo posto. Non una bella prestazione della Primavera rossonera. Partita negativa dei giovani rossoneri. Il match si apre con poca intensità e convinzione. Un po' meglio nel secondo tempo, ma i cambi non hanno portato alcun miglioramento. Grave errore in occasione del vantaggio giallorosso.