Sono 104 le candeline per la signora Erminia il segreto? Volersi bene e aiutare gli altri

Giovedì 26 marzo, al Centro Servizi Villa San Giacomo di Bosco Chiesanuova, si sono svolti i festeggiamenti per i 104 anni di Virginia Lovati, nota come “Erminia”. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno condiviso momenti di emozione durante la celebrazione. La signora ha dichiarato che il segreto della lunga vita è volersi bene e aiutare gli altri.

Un pomeriggio carico di emozione e partecipazione ha accompagnato i festeggiamenti per i 104 anni di Virginia Lovati, conosciuta da tutti come “Erminia”, celebrati giovedì 26 marzo al Centro Servizi Villa San Giacomo di Bosco Chiesanuova. Tra le residenti più anziane della Fondazione Pia Opera Ciccarelli, Virginia è oggi anche la persona più longeva del Comune, traguardo che la comunità ha voluto condividere con affetto e riconoscenza. Nata nel 1922 a Mizzole, primogenita di una famiglia numerosa, Virginia ha conosciuto fin da giovane il peso e il valore della responsabilità. A soli 23 anni, dopo la scomparsa della madre, lasciò il lavoro per prendersi cura delle quattro sorelle e dei due fratelli, mantenendo una promessa che avrebbe segnato il corso della sua esistenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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