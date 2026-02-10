Perché Trump sta facendo quello che sta facendo

Donald Trump torna al centro dell’attenzione con nuove mosse che sorprendono molti. Dopo aver passato settimane a fare dichiarazioni e scelte che dividono l’opinione pubblica, il presidente americano si lancia in azioni inaspettate. I commentatori si chiedono cosa stia realmente pensando e quali siano le sue intenzioni. Nel frattempo, i sostenitori lo difendono, mentre gli avversari continuano a criticare le sue decisioni. La situazione resta molto tesa e fa discutere l’intera nazione.

I dazi all'Ue, il flirt con Putin, il rimpatrio forzato degli immigrati, il blitz in Venezuela, le mire sulla Groenlandia. Il denominatore comune dietro la strategia Usa "Pazzo", "fuori di testa", "sregolato". Sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scritto e detto di tutto. Ogni sua scelta - seppur condannabile - viene relegata al campo della follia. Questo approccio, tuttavia, non fa che condannarci alla polemica sterile, distante da qualsivoglia analisi. Al netto della linea comunicativa scorretta, la politica del tycoon non è campata per aria. Anzi, il presidente degli Stati Uniti o chi gli sta dietro sa bene cosa sta facendo e cosa vuole: "Gli apparati giocano un ruolo predominante, ma Trump è espressione di un sentimento più profondo che si esplicita anche mediante gli analisti del Pentagono", dichiara a Today.

Il Presidente #XiJinping ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente degli #StatiUniti Donald Trump facendo il punto sullo stato delle relazioni bilaterali. x.com

