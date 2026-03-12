Il governo ha approvato un intervento che ha destinato oltre 5 miliardi di euro per abbassare le bollette, con un'attenzione particolare alle fasce più deboli. La ministra ha affermato che tutte le risorse disponibili stanno venendo messe in campo per fronteggiare la situazione. L'azione si concentra nel tentativo di alleviare i costi energetici per le categorie più vulnerabili.

(LaPresse) “Con il provvedimento sulle bollette abbiamo messo oltre 5 miliardi, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli. Ha già detto il nostro presidente del Consiglio che si sta studiando per la questione delle accise mobili. Il governo sta facendo tutto quello che si può, che è un momento complicato nessuno lo nasconde e in questo momento ci vorrebbe un’unione, essere tutti insieme. È un momento difficile, lo dobbiamo affrontare. Sono certa che faremo tutto il necessario per sostenere le aziende e io farò la mia parte per sostenere il turismo”. Lo ha detto Daniela Santanché, Ministra del Turismo, intervenendo alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bollette, Santanchè: “Il governo sta facendo tutto quello che può”

