Trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze dell’ordine

Le forze dell’ordine in Sicilia avranno di nuovo il trasporto pubblico gratuito. Dopo settimane di discussioni, l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri e l’assessorato regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti sono riusciti a trovare un accordo sul rinnovo della convenzione. Ora, le pattuglie potranno muoversi sui mezzi pubblici senza spendere un euro, come già accaduto in passato. La decisione riguarda soprattutto le esigenze di chi lavora giorno e notte per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il rinnovo della convenzione per il trasporto pubblico gratuito destinato alle forze dell’ordine in Sicilia è al centro di un intenso confronto tra l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) e l’assessorato regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti. La proroga del beneficio, cruciale per garantire la mobilità del personale di servizio e, secondo i sindacati, un maggiore livello di sicurezza sui mezzi pubblici, resta ancora in sospeso. Da mesi, l’Usic Sicilia sollecita un intervento della giunta regionale per evitare l’interruzione di un servizio considerato essenziale. La convenzione, scaduta alla fine dello scorso anno, ha visto finora un iter di rinnovo complesso, con i sindacati che hanno portato avanti un’azione di pressing per sensibilizzare l’amministrazione regionale sull’importanza di questo contributo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Forze Dellordine Transport

Le forze dell’ordine in Sicilia continuano a chiedere il trasporto gratuito sui mezzi pubblici.

A Monza e Brianza, la presenza di militari e forze dell’ordine sui mezzi pubblici contribuisce a garantire maggiore sicurezza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mali : aux portes de l’effondrement

Ultime notizie su Forze Dellordine Transport

Argomenti discussi: Niente trasporto pubblico gratis per le forze dell'ordine, è protesta: Così meno sicurezza; Bonus Trasporti Regione Piemonte 2023: Come ottenere 100 euro; Bonus trasporti studenti e sconti treni: tutte le agevolazioni 2026 attive per i pendolari; Bus e tram gratuiti per i minori di 18 anni. Ragona: L'idea è fattibile, con il sindaco valuteremo i costi.

Trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze dell'ordine, pressing dell'Usic Sicilia sulla RegioneProseguono le interlicuzioni tra l'Unione sindacale italiana carabinieri e l'assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti nel tentativo di ottenere la firma sul rinnovo della convenzione. Abbiamo o ... palermotoday.it

Niente trasporto pubblico gratis per le forze dell'ordine, è protesta: Così meno sicurezzaLa Regione non ha rinnovato la convenzione per il 2026. La Uil polizia in una nota: Non è un privilegio, ma uno strumento concreto di servizio: aumenta il controllo del territorio ... palermotoday.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- Anno Scolastico 2026/27 Il Comune di Riccia, in attuazione dell'art. - facebook.com facebook

#DirettaConsiglio, approvato #Odg @colarossilazio (FI) su trasporto gratuito per i giovani del Lazio x.com