Sud in corsa Avellino ancora in attesa del treno della svolta

Il 30 aprile 2026 ad Avellino si è svolta una manifestazione a cui hanno partecipato il sindaco di Napoli e il presidente di Confindustria nazionale. La città è in attesa di una svolta che possa rilanciare l’economia locale, mentre le autorità regionali e nazionali continuano a monitorare la situazione senza annunciare decisioni definitive. La mobilitazione si è concentrata sui temi di sviluppo e investimenti nel territorio irpino.

Avellino, 30 aprile 2026 — C'era il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. C'era il presidente di Confindustria nazionale, Emanuele Orsini. E c'era Angelo Petitto, imprenditore irpino appena designato alla guida di Confindustria Avellino, pronto a raccogliere il testimone da Emilio De Vizia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, una svolta attesa: il Centro per l’Autismo verso l’aperturaTra attese, investimenti e sfide sociali, la struttura di contrada Serroni pronta ad accogliere le famiglie: inaugurazione possibile a metà aprile... Avellino, KO bruciante: la Curva Sud invoca rispetto e una svolta immediata per la squadra irpina.Avellino, Sconfitta Shock e la Curva Sud Urla "Basta!": Una Crisi Profonda L'Avellino è piombata in una crisi profonda dopo una sconfitta inaspettata... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sud in corsa, Avellino ancora in attesa del treno della svolta; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Cade un albero in via Degli Etruschi, caos traffico: tratto di strada chiuso; Unicusano Avellino Basket: Al via la prevendita per il match contro Liofilchem Roseto. Il Sud Africa e la sfida aperta del contrasto alla xenofobia L’aggressione di un migrante ghanese riporta l’attenzione su un annoso problema Giovanni Benedetti, L’Osservatore Romano x.com Prime manovre in casa Lazio Sud Academy: Cocomeri resta il diesse, Paolucci è il nuovo tiemme - facebook.com facebook