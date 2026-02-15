Avellino KO bruciante | la Curva Sud invoca rispetto e una svolta immediata per la squadra irpina

L’Avellino ha subito una sconfitta pesante contro l’ultima in classifica, e la Curva Sud ha immediatamente chiesto rispetto e cambiamenti urgenti. I tifosi si sono radunati allo stadio, gridando “Basta!” e chiedendo una svolta concreta per la squadra irpina. La delusione tra i sostenitori si è fatta sentire forte e chiara, mentre la squadra si trova ora in una fase difficile, con il mister Raffaele Biancolino sotto pressione.

Avellino, Sconfitta Shock e la Curva Sud Urla "Basta!": Una Crisi Profonda. L'Avellino è piombata in una crisi profonda dopo una sconfitta inaspettata contro l'ultima in classifica della Serie B, scatenando la reazione dei tifosi e mettendo sotto pressione l'allenatore Raffaele Biancolino. Il match del 15 febbraio 2026, disputato al Partenio-Lombardi, ha evidenziato criticità organizzative e mentali nella squadra irpina, sollevando dubbi sul futuro immediato della stagione. Un Match da Incubo e la Reazione della Curva Sud. La partita è stata una delusione per i tifosi dell'Avellino, che hanno assistito a una prestazione insufficiente da parte della propria squadra.