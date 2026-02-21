Avellino una svolta attesa | il Centro per l’Autismo verso l’apertura
Il Centro per l’Autismo di Avellino, situato in contrada Serroni, si avvicina all’apertura dopo quasi vent’anni di attesa. Le autorità hanno annunciato che l’apertura è prevista per la metà di aprile, portando una svolta concreta nella gestione dei servizi per le persone con autismo. La struttura rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza nella regione. La data ufficiale dell’apertura sarà comunicata a breve.
Tra attese, investimenti e sfide sociali, la struttura di contrada Serroni pronta ad accogliere le famiglie: inaugurazione possibile a metà aprile Dopo quasi vent’anni di attesa, il Centro per l’Autismo di Avellino, situato in contrada Serroni, si avvia finalmente verso l’apertura, prevista per la metà di aprile. La direttrice generale dell’ASL Avellino, Maria Concetta Conte, esprime prudente ottimismo. I tempi, ha spiegato, sono dettati da complesse procedure burocratiche e dalla necessità di garantire sicurezza e qualità in una struttura tanto delicata quanto indispensabile. Entro marzo: consegna degli arredi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Centro per l'autismo, Riflesso: "Apertura vicina"Il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha annunciato che il Centro per l'autismo di Contrada Serroni aprirà a breve, nonostante siano passati più di due mesi dalla firma della convenzione tra Comune, Regione e Asl.
Centro per l’autismo di Avellino: consegnato il cantiere, al via i lavoriL’Amministrazione comunale di Avellino ha consegnato il cantiere per la rifunzionalizzazione del Centro sociosanitario di contrada Serroni, segnando l’avvio ufficiale dei lavori.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
