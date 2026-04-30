Su Play2000 il podcast Sulla gentilezza di Mario Calabresi dal 3 maggio

Da mercoledì 3 maggio, il podcast “Sulla gentilezza” è disponibile su Play2000, condotto da Mario Calabresi. Tra gli ospiti figurano attori, storici e scienziati, tra cui Paola Cortellesi, Alessandro Barbero, Stefano Mancuso e Cristiana Capotondi. La serie affronta il tema della gentilezza attraverso le testimonianze di personaggi provenienti da diversi settori. Ogni puntata si concentra su storie e riflessioni legate a questo argomento.

ROMA – Paola Cortellesi, Alessandro Barbero, Stefano Mancuso, Cristiana Capotondi, Nicola Zingaretti, sono tra i protagonisti della nuova serie podcast ‘Sulla gentilezza’ di Mario Calabresi, disponibile su Play2000, la piattaforma on demand di Tv2000 e radio inBlu2000, dal 3 maggio ogni domenica un nuovo episodio. La gentilezza è un sentimento dimenticato, qualcosa che si perde nel rumore della conflittualità che sembra dominare il mondo. Eppure è un fondamento degli esseri umani. In questa serie podcast, Mario Calabresi conduce una personale indagine sulla gentilezza. Grazie al contributo di storici, antropologi, scienziati, artisti e letterati, la serie ricerca il significato di questo sentimento nel mondo umano e naturale.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Su Play2000 il podcast “Sulla gentilezza” di Mario Calabresi dal 3 maggio Notizie correlate Voci su Mario Calabresi candidato sindaco a Milano del centrosinistra, sarebbe "disposto a fare le primarie"Il giornalista Mario Calabresi potrebbe essere il nuovo candidato sindaco a Milano del centrosinistra. Lux Verbi: il cammino quaresimale di don Lorizio su Play2000Dal 18 febbraio su Play2000 il percorso “Lux Verbi” con don Giuseppe Lorizio: una meditazione quotidiana dalla Quaresima alla Pasqua ROMA – Su...