voci su mario calabresi candidato sindaco a milano del centrosinistra sarebbe disposto a fare le primarie

Le indiscrezioni su Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano del centrosinistra derivano dalla sua disponibilità a partecipare alle primarie. Il giornalista ha confermato di essere aperto a questa possibilità, sottolineando l'importanza di un confronto diretto con gli elettori. La sua decisione arriva in un momento in cui le discussioni sul futuro amministrativo della città sono intense. La scelta finale dipenderà dalla volontà dei partiti coinvolti.

Il giornalista Mario Calabresi potrebbe essere il nuovo candidato sindaco a Milano del centrosinistra. Di questa possibilità ha anche parlato l’attuale primo cittadino del capoluogo lombardo, Beppe Sala, che ha suggerito di fare le primarie, svelando anche che Calabresi sarebbe disposto a farle. Cosa ha detto Sala su Mario Calabresi candidato sindaco a Milano Chi è Mario Calabresi, possibile candidato sindaco a Milano Il punto sul candidato del centrodestra a sindaco di Milano Cosa ha detto Sala su Mario Calabresi candidato sindaco a Milano In un’intervista concessa al Corriere della Sera, tra i vari argomenti, l’attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato delle prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo: “Ora conta chiudere bene il mandato, innanzitutto per Milano, poi – ed è umano – per la mia soddisfazione personale e, infine, per garantire al centrosinistra buone chance di vincere le elezioni per la quarta volta consecutiva. 🔗 Leggi su Virgilio.it

In quali casi Mario Calabresi potrebbe diventare il candidato sindaco a Milano per il centrosinistraMario Calabresi potrebbe essere il nome su cui il centrosinistra punta per tentare di unificare le forze alle prossime amministrative di Milano.

Mario Calabresi candidato sindaco a Milano? La frase del giornalista e l’appoggio di Giuseppe SalaMario Calabresi non ha ancora ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Milano, ma la sua presenza alla manifestazione contro l’ICE ha fatto supporre un possibile passo in quella direzione.