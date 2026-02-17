Lux Verbi | il cammino quaresimale di don Lorizio su Play2000
Il sacerdote don Giuseppe Lorizio conduce il percorso “Lux Verbi” su Play2000, iniziato il 18 febbraio, per accompagnare gli spettatori durante la Quaresima fino alla Pasqua. La serie propone meditazioni quotidiane che invitano a riflettere sui temi spirituali e sui valori cristiani, coinvolgendo direttamente il pubblico con parole semplici e mantendendo un tono diretto.
Dal 18 febbraio su Play2000 il percorso “Lux Verbi” con don Giuseppe Lorizio: una meditazione quotidiana dalla Quaresima alla Pasqua. ROMA – Su Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e InBlu2000, prende il via da mercoledì 18 febbraio “Lux Verbi”, il nuovo appuntamento quotidiano guidato dal teologo don Giuseppe Lorizio. Un percorso spirituale che accompagna i fedeli dalla Quaresima alla Pasqua, dal Mercoledì delle Ceneri fino al Lunedì dell’Angelo, attraverso la meditazione di una parola chiave tratta dalla liturgia del giorno. Ogni episodio propone una riflessione essenziale e concreta, capace di collegare termini come digiuno, tentazione, misericordia, perdono, conversione alla vita quotidiana, alle sue sfide e alla sua dimensione più profondamente umana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
