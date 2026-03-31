La Regione ha approvato un piano che prevede la creazione di uno studentato distribuito nei vari quartieri della città. Il progetto coinvolge l’utilizzo di 210 alloggi gestiti dall’Aler, con l’obiettivo di offrire sistemazioni per studenti in diverse zone della città. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui criteri di assegnazione.

Via libera della Regione alla realizzazione di uno studentato universitario diffuso nei quartieri Calvairate, Molise e Niguarda attraverso l’utilizzo di 210 appartamenti Aler nei quali saranno ricavati 347 posti letto grazie ai soldi messi a disposizione da uno specifico bando finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel dettaglio, la delibera approvata ieri dalla Giunta regionale prevede di destinare gli alloggi a studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea universitaria, di alta formazione, di dottorato, o, ancora, a master universitari e di specializzazione post-laurea, nonché a docenti e altri esperti coinvolti nella didattica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos affitti, il piano della Regione. Uno studentato diffuso nei quartieri grazie all’utilizzo di 210 alloggi Aler

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