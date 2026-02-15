Studentati Zanklon risponde | Posti letto per studenti non per profitto nessun bypass del consiglio comunale

Zanklon ha chiarito che gli studentati, come quelli di “Archimede” e “Centro”, sono strutture senza scopo di lucro e che il consiglio comunale non è stato bypassato nelle decisioni. La società ha annunciato l’avvio di tre nuove residenze universitarie finanziate con i fondi del Pnrr, che offriranno più di 1.800 posti letto. Tuttavia, la questione ha acceso un acceso scontro tra le istituzioni, che discutono sul ruolo e le decisioni del Comune nel processo di sviluppo urbanistico legato a queste strutture.

L'ad della società, Natale Giostra, chiarisce la gestione degli alloggi universitari a Messina, sottolineando il rispetto delle normative e l’impegno a garantire tariffe accessibili agli studenti con basso reddito. E alle critiche sulla presunta violazione delle prerogative consiliari assicura. Tre nuove residenze universitarie finanziate nell’ambito del Pnrr, oltre 1.800 posti letto previsti e un acceso confronto istituzionale sul ruolo del Comune nelle scelte urbanistiche: attorno agli studentati “Archimede” e “Centro” si gioca una delle partite più delicate per il futuro di Messina. Le recenti sentenze del Tar hanno dichiarato la cessata materia del contendere sui ricorsi presentati da Zanklon, ossia è venuto meno l’oggetto del ricorso, perché l’amministrazione statale ha emesso due nuove autorizzazioni che superano la necessità del voto del Consiglio comunale soddisfacendo le richieste della società.🔗 Leggi su Messinatoday.it VIDEO | Palombo (Fiom): "Chiesto a Salis lo stop del consiglio comunale fino a quando il Governo non risponde" Gli studenti "interrogano" il sindaco Piccioni, le scuole ricevute nella sala del consiglio comunale Martedì 13 gennaio, oltre cento studenti delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato il sindaco Fabrizio Piccioni nella sala del consiglio comunale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Studentati, Zanklon risponde: Posti letto per studenti non per profitto, nessun bypass del consiglio comunale. Studentati pubblici, Disco Lazio risponde a Veloccia: A Pietralata andiamo avanti. Su Marconi nessun progettoLa risposta dell’assessore Maurizio Veloccia agli studenti, riguardo il progetto di realizzazione di una residenza studentesca negli ex Mercati Generali a opera di un privato, ha generato diverse ... romatoday.it Studentati, investimenti per 4 miliardi ma per colmare il gap Ue e spingere il settore servono norme chiare. Le proposte di AssoimmobiliarePochi posti letto e un quadro normativo carente, punti deboli del settore. Le leve individuate per crescere: procedure unificate, flessibilità gestionale e agevolazioni Un settore immobiliare in forte ... milanofinanza.it Caso Zanklon, il Comune di Messina presenterà ricorso dopo la decisione del Tar sugli studentati Il via libera della Zes e le sentenze del Tribunale di Catania hanno ribaltato la bocciatura del Consiglio comunale. Ma la vicenda non è chiusa... facebook