Stretto di Messina | rincaro traghetti ecco i nuovi prezzi di aprile

A partire dal primo aprile 2026, i prezzi dei traghetti che collegano Villa San Giovanni e Messina sono saliti. La variazione deriva dall’applicazione di una nuova addizionale sul carburante decisa da Caronte & Tourist. L’aumento interessa le tariffe di attraversamento e coinvolge tutti i tipi di biglietto. L’azienda ha comunicato i nuovi importi, specificando che l’incremento si è reso necessario a causa della variazione dei costi energetici.

Dal 1° aprile 2026, i costi per attraversare lo Stretto tra Villa San Giovanni e Messina sono aumentati a causa del nuovo aggiornamento dell’addizionale carburante applicato da Caronte & Tourist. L’incremento tariffario colpisce chi viaggia con auto al seguito. Attualmente, il prezzo per un singolo viaggio di sola andata è fissato a 43 euro, mentre la soluzione per l’andata e ritorno in giornata costa 46,80 euro. I meccanismi economici dietro il rincaro. La variazione dei prezzi non è casuale ma segue l’indice Platts Gasoil. La compagnia calcola ogni mese l’oscillazione del costo del petrolio per definire il nuovo canone da applicare a partire dal primo giorno del mese successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stretto di Messina: rincaro traghetti, ecco i nuovi prezzi di aprile Stretto di Messina, Musolino denuncia: “Servizio traghetti dimezzato, subito chiarimenti parlamentari”La continuità territoriale nello Stretto di Messina è di nuovo sotto i riflettori. Servizio traghetti dimezzato? La posizione di Bluferries: "Nessuna diminuzione delle corse nello Stretto"“Nessuna diminuzione delle corse delle navi di Bluferries in servizio nello Stretto di Messina. Temi più discussi: Ponte sullo Stretto, Anac: serve una nuova gara e un progetto unitario; Non solo Hormuz, cosa succede se rimane bloccato anche lo Stretto di Bab el-Mandeb? La porta delle lacrime che può essere fatale alla Ue; Ponte, il Cas anticipa i tempi e chiede 30 milioni per la manutenzione di viadotti e gallerie; Ponte sullo Stretto: Anac chiede nuova gara e rispetto delle norme europee. Crisi carburante, attraversare lo Stretto costa di più: nuovo rincaro Caronte & TouristDal 1° aprile attraversare lo Stretto con Caronte & Tourist pesa di più sul portafoglio. Per chi viaggia con auto al seguito sulla tratta Villa San Giovanni-Messina, il tariffario passeggeri in vigore ... citynow.it L'Anticorruzione gela il Governo per il ponte sullo Stretto di Messina: Costi esplosi, serve una nuova garaDuro affondo del presidente dell’Anticorruzione Giuseppe Busia che sottolinea l'incompatibilità europea dell’opera da oltre 13 miliardi di euro. E i costi potrebbero lievitare ancora. La società Str ... today.it Con un Ponte (sullo Stretto di Messina) … Catania Napoli in 4/5 ore dal centro città al centro città . - facebook.com facebook Ponte sullo Stretto di Messina, Ciucci: «Benefici per 4 miliardi di euro in 30 anni» x.com