Il Consiglio Superiore della Magistratura ha annunciato le nuove nomine per alcuni incarichi di rilievo nel settore giudiziario. Tra le decisioni prese ci sono la nomina del presidente del Tribunale di Reggio Calabria e la guida della Procura di Lamezia Terme. Le nomine riguardano uffici situati nel Sud e nel Nord del paese, con l’obiettivo di riorganizzare alcune posizioni strategiche all’interno del sistema giudiziario.

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha definito diverse nomine strategiche per gli uffici giudiziari, assegnando ruoli chiave tra cui la presidenza del Tribunale di Reggio Calabria e la guida della Procura di Lamezia Terme. Nel corso del pomeriggio, l’organo ha deliberato designazioni che toccano diverse città italiane. A Reggio Calabria, il dottor Giuseppe Campagna è stato scelto come nuovo Presidente del Tribunale, ottenendo il consenso con un unico voto di astensione. Parallelamente, il vertice della Procura della presso il Tribunale di Lamezia Terme è stato affidato al dottor Elio Romano, il quale ha ottenuto l’incarico con un voto all’unanimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi vertici della giustizia: ecco le nomine del CSM tra Sud e Nord

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