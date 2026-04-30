Stretto di Hormuz diventa ‘Stretto di Trump’ | la nuova mappa condivisa su Truth

Una recente pubblicazione su una piattaforma di condivisione ha mostrato una mappa in cui lo Stretto di Hormuz è stato rinominato ‘Stretto di Trump’. Nell’immagine, si vedono petroliere americane che attraversano la zona senza impedimenti. La mappa è accompagnata da un post che attribuisce il nuovo nome al passaggio strategico, coinvolgendo direttamente il nome dell’ex presidente degli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Nuova provocazione di Donald Trump nella crisi con l’Iran. In un post pubblicato su Truth, il presidente Usa ha condiviso una mappa dello Stretto di Hormuz ribattezzandolo provocatoriamente 'Stretto di Trump', con tanto di petroliere americane che transitano senza ostacoli. Il riferimento allo 'Stretto di Trump', tra ironia e sfida, arriva mentre Washington valuta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Disfatta di Trump su Hormuz: lo stretto cruciale per il transito di petrolio e gas diventa a pagamento per la gioia del regime iranianoIl reale punto di caduta si conoscerà solo nelle prossime settimane, a valle dei negoziati a Islamabad in partenza venerdì. Iran: Trump definisce lo Stretto di Hormuz 'Stretto di Trump'Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito lo Stretto di Hormuz come lo ‘Stretto di Trump’ durante un suo discorso a Miami. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Stretto di Hormuz chiuso, la spesa diventa impossibile; Hormuz rimane bloccato: per l’Iran ora il problema è stoccare il greggio; Trumo su Truth condivide mappa, Hormuz diventa 'Stretto di Trump'; Italia pronta a inviare 4 navi a Hormuz: il piano per sminare lo Stretto. Il presidente Usa su Truth condivide una mappa, Hormuz diventa lo Stretto di TrumpLeggi su Sky TG24 l'articolo Il presidente Usa su Truth condivide una mappa, Hormuz diventa lo 'Stretto di Trump' ... tg24.sky.it Guerra Iran, «Usa pianificano nuovi raid con missili ipersonici»: oggi l'incontro con i comandanti. E Hormuz diventa lo Stretto di TrumpA poche settimane da quando il presidente Trump ha dichiarato lo Stretto di Hormuz «completamente aperto e pronto per gli affari», salvo poi assistere al blocco del ... ilgazzettino.it USA propongono nuova coalizione per ripristinare navigazione nello Stretto di Hormuz Secondo fonti statunitensi, il 29 aprile, a poche settimane di distanza dall'annuncio del presidente statunitense, Donald Trump, secondo cui lo Stretto di Hormuz sarebbe st - facebook.com facebook Gli Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec sbattendo la porta. Il cartello, già in crisi, è vicino al collasso. Un successo per la strategia energetica degli USA e in teoria un elemento di concorrenza che può avere un effetto positivo sui prezzi, abbassandoli. Effetto che x.com