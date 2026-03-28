Durante un discorso a Miami, il presidente degli Stati Uniti ha chiamato lo Stretto di Hormuz “Stretto di Trump”, riferendosi alla strategia americana nella regione. La dichiarazione è avvenuta in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran riguardo alle rotte marittime nel Golfo. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui motivi di questa denominazione o sulle eventuali azioni future.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito lo Stretto di Hormuz come lo ‘Stretto di Trump’ durante un suo discorso a Miami. “Devono aprirlo, devono aprire lo Stretto di Trump. Voglio dire Hormuz”, ha detto alla folla. “Scusatemi, mi dispiace tanto. Che terribile errore”, ha aggiunto scherzando. “Le fake news diranno ‘l’ha detto per sbaglio’. No, con me non ci sono errori. Non troppi”. CrozzaCalenda: "Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m." New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Trump definisce lo Stretto di Hormuz 'Stretto di Trump'

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