Strappa manifesti di Ramelli | aggredito

Martedì sera, alcuni individui di estrema destra hanno aggredito una persona, colpendola con calci, pugni e altri colpi. Durante l’attacco, hanno anche strappato alcuni manifesti. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili e analizzano i video delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

È caccia ai militanti di estrema destra che martedì sera hanno aggredito a calci, pugni, colpi di casco un 33enne che aveva strappato uno dei manifesti appesi per la parata dedicata a Sergio Ramelli, il 18enne del Fronte della gioventù sprangato da membri di Avanguardia Operaia e molto il 29 aprile del 1975, dopo 47 giorni di agonia. Il pestaggio è scattato prima di mezzanotte in zona via Aselli, dove ieri sera è partito il corteo dell'estrema destra diretto fino al murale di Ramelli tra via Paladini e piazza Aspromonte. Il 33enne, italiano, ha raccontato di essere stato circondato da un gruppo di militanti, che lo avrebbero colpite con le scope usate per attaccare i poster, e poi avrebbero chiamato rinforzi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strappa manifesti di Ramelli: aggredito Strappa MANIFESTI PER RAMELLI, picchiato dai NEOFASCISTI. Il soccorritore: Anche io preso a calci Notizie correlate Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggreditoÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte... Strappa i manifesti dedicati a Sergio Ramelli: aggredito 33enne a MilanoABBONATI A DAYITALIANEWS Manifesti strappati e violenza nella notte Un uomo di 33 anni è stato aggredito a Milano dopo aver strappato alcuni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, 33enne aggredito a Milano; Strappa manifesti per Ramelli, picchiato dai neofascisti. De Corato: Se l’è cercata, poi precisa; Milano, stacca i manifesti di Ramelli: 33enne picchiato da militanti di estrema destra. De Corato: Ha voluto andarsele a prendere. Poi precisa: No alla violenza; Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) se l'è andata a cercare. Strappa manifesti di Ramelli: aggreditoÈ caccia ai militanti di estrema destra che martedì sera hanno aggredito a calci, pugni, colpi di casco un 33enne che aveva strappato uno dei manifesti appesi per la parata dedicata a Sergio Ramelli, ... ilgiornale.it Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggreditoL'aggressione in via Aselli a Milano alla vigilia del corteo per ricrdare il militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia operaia 51 anni fada ... ilgiornale.it Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggredito - facebook.com facebook Un idiota strappa a Milano i manifesti per ricordare #Ramelli e viene picchiato da un gruppo di fascisti. Il commento dell’onorevole FdI @R_De_Corato e’ “se l’è cercata”. Con questi adulti i ragazzi italiani sono destinati a ripetere mille volte in farsa le tragedie x.com