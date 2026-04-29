Strappa i manifesti dedicati a Sergio Ramelli | aggredito 33enne a Milano

Nella notte a Milano, un uomo di 33 anni è stato aggredito dopo aver rimosso alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa da membri di Avanguardia Operaia. I manifesti sono stati strappati poco prima dell'aggressione, avvenuta nel centro della città. La vicenda si è verificata in un momento di tensione legato a commemorazioni e manifestazioni pubbliche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Manifesti strappati e violenza nella notte. Un uomo di 33 anni è stato aggredito a Milano dopo aver strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa da esponenti di Avanguardia Operaia. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri, 28 aprile, nella zona di via Aselli, proprio dove è prevista la partenza della commemorazione annuale in suo ricordo. Dinamica dell’aggressione. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne avrebbe raccontato di essere stato avvicinato in via Amedeo da un gruppo di persone scese da un’auto. Gli aggressori lo avrebbero colpito con calci e pugni, per poi fuggire rapidamente.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Strappa i manifesti dedicati a Sergio Ramelli: aggredito 33enne a Milano Ramelli, 33enne strappa manifesti a Milano: «Io aggredito a calci e pugni nella notte» Notizie correlate Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggreditoÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte... Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Strappa i manifesti per Ramelli, uomo aggredito nella notte a Milano. Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): Se l'è cercataÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È ... ansa.it Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, 33enne aggredito a MilanoUn uomo di 33 anni è stato aggredito, la scorsa notte a Milano, per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora oggi il 51esimo ... tg24.sky.it