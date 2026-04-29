Strappa i manifesti per l' anniversario della morte di Ramelli 33enne aggredito

Un uomo di 33 anni è stato aggredito dopo aver strappato alcuni manifesti commemorativi di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia operaia. L’episodio è avvenuto nel giorno in cui si celebra l’anniversario della morte di Ramelli, e l’uomo è stato preso di mira per aver rimosso i manifesti dedicati alla sua memoria. Non sono stati forniti dettagli sull’identità della vittima o sugli eventuali responsabili.

È stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di via Aselli, dove stasera è prevista la partenza della parata in onore di Ramelli. Vittima un uomo di 33 anni, portato poi in ospedale con ferite lievi. Secondo una prima ricostruzione, il trentatreenne, italiano, ha riferito di essere stato avvicinato in via Amedeo da alcune persone scese da una Golf. Gli aggressori lo avrebbero colpito con calci e pugni, per poi allontanarsi in auto. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Città Studi con ferite lievi, in particolare al labbro e al sopracciglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggredito Notizie correlate Milano, 33enne aggredito mentre strappava i manifesti per RamelliUn ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre strappava in via Aselli a Milano, i manifesti dedicati a Sergio... Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Strappa i manifesti per Ramelli, uomo aggredito nella notte a Milano; A Palazzo Ducale la mostra che strappa i manifesti e racconta il Novecento: oltre 100 opere di Mimmo Rotella -; Mostre | Strappare le immagini per raccontare il mondo: a vent'anni dalla scomparsa a Genova la grande retrospettiva su Mimmo Rotella, il rivoluzionario del décollage. Cos'è un décollage?; Amministrative, annullate firme di sostenitori di più liste: esclusa così la lista civica Conversano che vorrei. Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): Se l'è cercataÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È ... ansa.it Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, 33enne aggredito a MilanoUn uomo di 33 anni è stato aggredito, la scorsa notte a Milano, per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora oggi il 51esimo ... tg24.sky.it Alla cena di Stato alla Casa Bianca, Re Carlo III strappa risate e applausi con una battuta rivolta a Donald Trump. Il sovrano cita una recente frase del presidente Usa sull’Europa che "parlerebbe tedesco" senza gli Stati Uniti e rilancia: "Se non fosse per noi, p x.com Feldi rincorsa e frenata da Pedro Guedes: il Capurso strappa un punto d’oro al PalaSele - facebook.com facebook