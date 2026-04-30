Un giovane di sinistra è stato aggredito a Milano mentre cercava di rimuovere un manifesto dedicato a Ramelli. L'aggressione, avvenuta in strada, si è verificata con calci, pugni, colpi di casco e l'uso di scope. L'uomo ha riportato diverse ferite ed è stato soccorso dai presenti. La polizia sta indagando sull'episodio, che ha attirato l'attenzione di chi frequenta la zona.

Aggredito a calci, pugni, a colpi di casco e con le scope per aver strappato un manifesto appena appeso da neofascisti per la commemorazione dedicata a Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della gioventù sprangato da membri di Avanguardia Operaia e morto dopo 47 giorni di agonia il 29 aprile del 1975. È successo martedì sera a Milano, nella zona di via Aselli dove ieri sera è partita la parata di estrema destra in onore a Ramelli. Un 33enne, italiano, ha provato a strappare un poster e ha riferito di essere stato visto e circondato da militanti neofascisti che poi hanno chiamato rinforzi. Un gruppo di quattro persone sarebbe arrivato a bordo di una Golf e lo avrebbe pestato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strappa i poster in ricordo di Ramelli, Giovane di sinistra aggredito a Milano

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