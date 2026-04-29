Un uomo di 33 anni è stato aggredito ieri sera a Milano mentre stava rimuovendo dei manifesti dedicati a Ramelli in via Aselli. L'aggressione, avvenuta con calci e pugni, è stata condannata da un rappresentante di un partito politico locale, che ha definito il fatto grave e inaccettabile. La dinamica dell'evento coinvolge un alterco tra l’uomo e altre persone presenti sul posto. La polizia sta indagando sull'accaduto.

«L'aggressione avvenuta ieri sera è un fatto grave e inaccettabile». Lo dice in una nota Alessandro Capelli, segretario metropolitano del Partito Democratico di Milano, commentando l’attacco a calci e pugni a un 33enne che strappava i manifesti per Ramelli in via Aselli. «Da anni, a fine aprile, Città Studi viene riempita di manifesti firmati "i camerati", che richiamano a un corteo che ogni anno si chiude con saluti romani in via Paladini - prosegue -. Un clima che conosciamo e che non può essere sottovalutato». «Quest’anno è successo qualcosa di ancora più grave: un ragazzo è stato aggredito e ferito perché ne stava staccando uno. È il segno di un clima che va fermato, senza ambiguità - conclude -.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aggredito perché strappa i manifesti per Ramelli a Milano, FdI: "Se l'è cercata"

Notizie correlate

Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano, per De Corato di FdI "se l'è cercata"Un uomo di 33 anni è stato aggredito a Milano mentre stava strappando manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù del...

Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Strappa i manifesti per Ramelli, uomo aggredito nella notte a Milano.

Aggredito perché strappa i manifesti per Ramelli a Milano, FdI: Se l'è cercata«L'aggressione avvenuta ieri sera è un fatto grave e inaccettabile». Lo dice in una nota Alessandro Capelli, segretario metropolitano del Partito ... gazzettadelsud.it

Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): Se l'è cercataÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È ... ansa.it