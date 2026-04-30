I fan della serie originale degli anni '80 si sono mostrati delusi dal rinnovo annunciato da Netflix, che sembra puntare a proseguire la saga senza interruzioni. La decisione di continuare a produrre nuove stagioni ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, alcuni dei quali si aspettavano un tipo di conclusione diverso. La questione ha acceso discussioni online, con commenti che evidenziano la frustrazione di chi preferirebbe vedere il franchise concludersi in modo più definitivo.

Per i fan duri e puri dell'originale, Netflix è intenzionata a sfruttare il franchise creato dai Duffer Brothers fino allo sfinimento. La notizia del rinnovo di Stranger Things: Storie dal 1985 da parte di Netflix ha diviso la fanbase della serie dei record. Non tutti sono entusiasti della serie animata spinoff dello show originale e in molti si lamentano della scelta dello streamer di spremere fino all'ultima goccia il franchise per motivi puramente economici. Sebbene molti dei personaggi più amati, inclusi i giovani protagonisti, siano tornati in versione animata, la presenza di attori diversi impegnati nel doppiaggio h fatto storcere il naso a molti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things: Storie dal 1985, la reazione dei fan al rinnovo non è quella sperata

STRANGER THINGS - STORIE DAL 1985 (2026) | Teaser trailer della serie animata NETFLIX

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