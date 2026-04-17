Stranger Things | Storie dal 1985 Will avrà un legame speciale con uno dei nuovi personaggi

Il 23 aprile Netflix lancerà uno spin-off di Stranger Things, ambientato tra la seconda e la terza stagione. La nuova serie si concentrerà su eventi avvenuti nel 1985 e introdurrà un nuovo personaggio. Will avrà un legame particolare con questa figura, che sarà centrale nella narrazione. La storia si svolgerà nel periodo intermedio tra le stagioni due e tre, offrendo una nuova prospettiva sui fatti accaduti allora.

Il 23 aprile arriverà su Netflix lo spinoff che sarà ambientato nel periodo temporale compreso tra gli eventi delle stagioni 2 e 3. La serie animata spinoff di Stranger Things, intitolata Storie dal 1985, sembra mostrerà Will stringere un legame importante con un personaggio inedito. Il progetto, composto da 10 puntate, arriverà sugli schermi di Netflix il 23 aprile e gli eventi al centro della trama saranno ambientati nel periodo compreso tra la seconda e la terza stagione. L'importanza del nuovo personaggio Il creatore di Stranger Things: Storie dal 1985 (che arriverà anche nei cinema), Eric Robles, ha condiviso qualche anticipazione durante una recente intervista in cui ha parlato di Nikki Baxter, il personaggio che avrà la voce di Odessa A'zion nella versione .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things: Storie dal 1985, Will avrà un legame speciale con uno dei nuovi personaggi Stranger Things: Storie dal 1985 | Teaser ufficiale | Netflix Italia Notizie correlate Stranger Things: Storie dal 1985, la serie animata debutterà nei cinemaNetflix ha annunciato una distribuzione nelle sale americane dei primi episodi delle nuove avventure ambientate a Hawkins. Stranger Things: Storie dal 1985 riceve il primo trailer ufficiale doppiato in italianoA poche settimane dal discusso finale della quinta stagione, Netflix conferma di non voler archiviare l’universo di Stranger Things. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stranger Things: Storie dal 1985: Non chiamatelo cartone animato del sabato mattina; Cosa puoi vedere ad Aprile su Netflix? Da Stranger Things a Matilda De Angelis: troppe uscite imperdibili tutte insieme; La serie tv da guardare ad aprile; Amazon: 11 gadget assurdi di Stranger Things a buon prezzo, preparati al grande ritorno!. Stranger Things: Storie dal 1985, cosa aspettarsi dalla serie animata prequel di NetflixGli autori hanno fornito ai fan molte anticipazioni su Stranger Things: Storie dal 1985, serie animata spin-off di Stranger Things. cinema.everyeye.it Stranger Things: Storie dal 1985: Non chiamatelo cartone animato del sabato mattinaL'autore della nuova serie televisiva animata di Netflix ha voluto sottolineare l'ambizione del prossimo capitolo della saga di Stranger Things. cinema.everyeye.it In una recente intervista, Millie Bobby Brown ha raccontato che, quando aveva solo 13 anni, venne criticata per parlare troppo forte durante le interviste di Stranger Things, un episodio che l’ha segnata profondamente. “È difficile sentirsi dire una cosa del gene facebook