Stranger Things | Storie dal 1985 tornerà con nuovi episodi! Netflix annuncia il rinnovo della serie

Dopo il debutto di cinque giorni fa, Netflix ha annunciato ufficialmente che la serie Stranger Things tornerà con nuovi episodi. La piattaforma di streaming ha confermato la produzione di ulteriori puntate, senza fornire dettagli sulla data di uscita o sul numero di episodi aggiuntivi. La notizia arriva poco dopo il lancio della stagione attuale, che ha riscosso un rapido successo tra gli spettatori.

La piattaforma di streaming, a distanza di cinque giorni dal debutto del progetto, ha confermato la produzione di altre puntate. Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 della serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, a distanza di 5 giorni dal debutto avvenuto sulla piattaforma di streaming, avvenuto il 23 aprile. Il progetto, prodotto dai fratelli Duffer, ha permesso ai fan di tornare nel mondo di Hawkins dopo la conclusione dello show originale. I risultati ottenuti dalla serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, di cui potete leggere la nostra recensione, ha debuttato al settimo posto della Top 10 delle serie in inglese più viste su Netflix nella settimana compresa tra il 20 e il 26 aprile.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Stranger Things: Storie dal 1985 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

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