Diciannove anni dopo la strage di Erba, Olindo Romano ha rilasciato un’intervista a Vespa, in cui ha affermato che le prove contro di lui sono state manipolate e che la sua confessione sarebbe stata indotta. Romano ha ripercorso i momenti successivi ai fatti e ha contestato le versioni ufficiali, sostenendo che ci sarebbero state pressioni durante le fasi di indagine. La vicenda giudiziaria resta al centro dell’attenzione, con nuove dichiarazioni da parte di Romano.

A diciannove anni dalla strage di Erba, Olindo Romano è tornato a parlare del massacro di Raffaella Castagna, Paola Galli, il piccolo Youssef Marzouk e Valeria Cherubini, ribadendo la sua versione di innocenza nonostante la condanna definitiva, Durante un’intervista rilasciata in esclusiva a Bruno Vespa nella puntata di Cinque Minuti in onda stasera 16 aprile, Romano ha cercato di giustificare la confessione resa all’indomani del fatto, definendola indotta Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) “Questo è possibile perché l’avvocato che avevamo allora ci aveva consigliato questa...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Strage di Erba, Olindo parla con Vespa: “Prove manipolate e confessione indotta”

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