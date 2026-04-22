All'Europarlamento il M5s lancia l'allarme su media e intelligenza artificiale | Va regolamentata
All'Europarlamento si è svolta una conferenza organizzata dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, durante la quale si è discusso del ruolo dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sui media. I partecipanti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla necessità di regolamentare la tecnologia. L'incontro ha coinvolto eurodeputati e esperti, evidenziando l'interesse per le implicazioni legali e sociali legate all'uso dell’IA nel settore dell'informazione.
All'Europarlamento si è tenuta la conferenza organizzata dagli eurodeputati del M5S sul ruolo dell'IA e l'impatto sui media. Presente anche il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato. "IA è un opportunità ma va regolamentata", è l'allarme lanciato dai parlamentari Gaetano Pedullà e Mario Furore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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