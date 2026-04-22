All'Europarlamento il M5s lancia l'allarme su media e intelligenza artificiale | Va regolamentata

All'Europarlamento si è svolta una conferenza organizzata dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, durante la quale si è discusso del ruolo dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sui media. I partecipanti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla necessità di regolamentare la tecnologia. L'incontro ha coinvolto eurodeputati e esperti, evidenziando l'interesse per le implicazioni legali e sociali legate all'uso dell’IA nel settore dell'informazione.