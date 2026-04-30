Storia delle ferrovie a Napoli in Italia e collegamenti internazionali con l' Europa

Il 6 maggio alle 18.30 presso l’Institut français di Napoli si terrà la presentazione del libro “Il progetto Trans Europ Express nella costruzione europea” di Anthony Gouthez. La presentazione si concentrerà sulla storia delle ferrovie a Napoli, in Italia e sui collegamenti internazionali con l’Europa. L’evento si inserisce in un quadro più ampio di approfondimento sui trasporti ferroviari e sulla loro evoluzione nel tempo.

Il 6 maggio alle ore 18.30, presso l’Institut français di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Il progetto Trans Europ Express nella costruzione europea” di Anthony Gouthez.L’evento sarà l’occasione per ripercorrere la storia delle ferrovie tra Napoli, l’Italia e l’Europa, dai primi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Strade e ferrovie bloccate, la frana più grande d'Europa divide in due l'Italia: cosa succede sulla A14Italia divisa in due dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Molise e il Centro-Sud ha riattivato una frana storica a Petacciato.

Alghero vola in Europa: nuovi collegamenti con Amsterdam e ParigiL’aeroporto di Alghero ha accolto questa mattina il primo volo diretto da Amsterdam, inaugurando un collegamento inedito tra la capitale olandese e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: A Genova la prima sala digitale di simulazione della rete nazionale delle Ferrovie; Libro ferroviario Le Attuali Ferrovie Lungo i Luoghi Sacri di San Francesco Edizione Amarganta Rieti ediz 2026 e il mio curriculum; Trieste, Campo Marzio e la sfida dei binari: tra rilancio del porto e memoria della Transalpina; Germania lumaca e continui ritardi: perché gli ICE di Deutsche Bahn sono diventati l’incubo delle FFS.

Storia e immaginario delle ferrovie d’Italia, raccontati in una mostra a RomaPer celebrare i 120 anni di attività delle Ferrovie dello Stato Italiane, il VIVE Vittoriano ospita, fino all’11 gennaio 2026, Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del ... exibart.com

Gruppo FS al Vittoriano, viaggio nella storia delle ferrovie d’Italia con la mostra del VIVELa storia inizia nel 1861, quando l’Italia appena proclamata eredita una manciata di binari ferroviari regionali che si parlano poco e male, fino alla nascita delle Ferrovie dello Stato nel 1905. Da ... panorama.it

La storia di Enrico Berlinguer, segretario negli anni Settanta del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, uniti dalla grande ambizione di realizzare il socialismo nella de - facebook.com facebook

#Gaza #Colleferro #Roma Storia di #Alaa, del suo #cuore Oggi per @repubblica p.s. Nella vignetta ho dovuto omettere la storia terribile di Alaa e della sua famiglia. Ma ora forza bambina! x.com