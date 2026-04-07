A causa di un'importante frana a Petacciato, il traffico sulla A14 è stato interrotto, causando blocchi lungo le strade e le ferrovie della regione. L'evento si inserisce in un'ondata di maltempo che ha interessato il Molise e il Centro-Sud, provocando disagi e isolando temporaneamente alcune aree. La frana, descritta come la più grande d'Europa, ha diviso l'Italia in due, con interventi in corso per la gestione dell'emergenza.

Italia divisa in due dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Molise e il Centro-Sud ha riattivato una frana storica a Petacciato. Un episodio che va ad aggiungersi al crollo del ponte sul Trigno (statale 87) avvenuto lo scorso 2 aprile, sempre a causa delle condizioni meteo. La frana si è verificata nel corso della giornata di oggi, martedì 7 aprile. I problemi si sono riscontrati a partire da questa mattina. Intorno alle ore 12.00 le autorità locali hanno disposto la chiusura precauzionale dell' autostrada A14 tra i caselli di Vasto Sud e Termoli. Questo perché il sistema di monitoraggio aveva rilevato lesioni sull'asfalto. Sempre in tarda mattinata, è stata ufficialmente sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, tra Termoli e Montenero-Petacciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strade e ferrovie bloccate, la frana più grande d'Europa divide in due l'Italia: cosa succede sulla A14

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Molise, si riattiva la frana di Petacciato: strade chiuse e allerta alta x.com