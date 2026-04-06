Alghero vola in Europa | nuovi collegamenti con Amsterdam e Parigi

Questa mattina l’aeroporto di Alghero ha ricevuto il primo volo diretto proveniente da Amsterdam, segnando l’apertura di un nuovo collegamento tra la capitale olandese e la regione settentrionale della Sardegna. Contestualmente, è stato annunciato l’inizio di un servizio con Parigi, che rafforza le connessioni europee dell’aeroporto. Le nuove rotte vanno ad ampliare l’offerta di voli per i passeggeri che viaggiano tra l’Italia e le città europee.

L’aeroporto di Alghero ha accolto questa mattina il primo volo diretto da Amsterdam, inaugurando un collegamento inedito tra la capitale olandese e il quadrante nord-occidentale della Sardegna. L’operazione, gestita da Transavia, apre una nuova finestra internazionale per lo scalo locale. Il programma dei voli prevede una frequenza bisettimanale che partirà dal 6 aprile e rimarrà attiva fino al 23 ottobre. Per celebrare l’evento, Sogeaal ha organizzato un momento formale con il tradizionale taglio del nastro all’arrivo del velivolo. Una strategia di espansione verso i mercati europei. Transavia, che appartiene al gruppo Air France-KLM, si posiziona come uno dei principali attori del settore leisure in Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero vola in Europa: nuovi collegamenti con Amsterdam e Parigi Aeroitalia vola anche a Pisa: in estate arrivano i collegamenti con Cagliari e ComisoPer l'estate 2026 il vettore Aeroitalia lancia in Toscana, con protagonista Pisa, tre nuovi collegamenti: dall'aeroporto di Firenze sarà attivo il... Leggi anche: Finnair atterra a Firenze: nuovi collegamenti diretti con Helsinki Argomenti più discussi: Continuità territoriale aerea: dal 29 marzo 2026 un nuovo diritto a spostarsi; Volare in Sardegna per Pasqua può costare fino a 600 euro: tutti i prezzi record; Il dirigente Scuola di Addestramento Pallacanestro Alghero: Volare è impossibile, i ragazzi non possono partecipare alle competizioni; Continuità territoriale, il grido d'aiuto dello sport: Alghero isolata, negato il diritto al volo per i nostri giovani. Alghero, Europa Verde inaugura la nuova sede: «Uno spazio aperto a tutti»«Uno spazio di democrazia viva, fatto di idee, confronto, ascolto e relazioni. È il primo passo di un percorso che abbiamo tracciato in questi mesi». Con queste parole la consigliera comunale Beatrice ... unionesarda.it Continuità aerea Alghero-Roma: con Aeroitalia si vola su aerei vecchi, scomodi e in ritardo – il racconto Un passeggero racconta il viaggio in partenza dall’aeroporto Riviera del Corallo facebook Il dirigente Scuola di Addestramento Pallacanestro Alghero: «Volare è impossibile, i ragazzi non possono partecipare alle competizioni» x.com