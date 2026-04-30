L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato l'introduzione di numeri a tre cifre per le chiamate, con l'obiettivo di ridurre le truffe telefoniche e le chiamate indesiderate provenienti da call center aggressivi. Il nuovo sistema prevede che le chiamate provenienti da questi numeri siano facilmente riconoscibili, contribuendo a proteggere gli utenti da potenziali frodi o fastidi. La riforma mira a rendere più trasparente e sicura la comunicazione telefonica.

Meno rischi di finire nel mirino di call center aggressivi o truffatori con una telefonata e tre cifre. L’ Agcom accelera sul fronte telemarketing e dà il via libera all’uso di numeri brevi come identificativo del chiamante: uno strumento pensato per rendere subito riconoscibili aziende e operatori autorizzati. L’idea è semplice: associare numerazioni a tre cifre a soggetti che operano legalmente, così da permettere agli utenti di capire al volo chi sta chiamando. Un modello già familiare per i numeri di emergenza o di pubblica utilità, che ora viene esteso anche all’assistenza clienti e, in prospettiva, ad altri servizi di comunicazione. Nel mirino c’è soprattutto il telemarketing selvaggio: chiamate insistenti, spesso generate anche da sistemi automatici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop alle chiamate truffa, Agcom introduce i numeri a tre cifre: come funzionerà il nuovo sistema

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