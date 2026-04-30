Stop al parcheggio abusivo in piazza Borsa ripristinati i paletti in ghisa

Oggi sono stati reinstallati i paletti in ghisa in piazza Borsa, segnando l'inizio di un intervento per ripristinare il decoro dell’area. La misura mira a contrastare il parcheggio abusivo e a rafforzare la protezione degli spazi pedonali. I lavori sono stati avviati questa mattina, con l’obiettivo di rafforzare le restrizioni e garantire una migliore fruizione dell’area.

"Inizia oggi il ripristino del decoro di piazza Borsa: questa mattina sono stati reinstallati i paletti in ghisa, primo intervento concreto per la tutela dell’area pedonale". A renderlo noto è la consigliere comunale Tiziana D'Alessandro. Che aggiunge: "Il lavoro portato avanti in questi mesi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bagheria, stop al parcheggio abusivo per tir: sequestrato il suolo? Cosa sapere Il gip di Termini Imerese sequestra il terreno in contrada Lorenzo a Bagheria. Mondragone, ripristinati 14mila mq di demanio marittimo: demolito villaggio vacanze abusivoRipristinati 14mila mq di demanio marittimo a Mondragone su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere: demolita struttura balneare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stop ai parcheggi abusivi, obiettivo sicurezza; Piazza Vittorio Veneto fuori controllo: la fermata dei bus turistici diventa un parcheggio abusivo a cielo aperto; Bari, inaugurato nuovo parcheggio gratuito da 160 posti a San Cataldo: Stop alla sosta selvaggia; Via Rosolino Pilo nel caos, Generazione Palermo: Stop a traffico e sosta abusiva. Stop ai parcheggi abusivi, obiettivo sicurezzaI dissuasori di sosta saranno installati nei punti ritenuti più critici, individuati dalla polizia locale anche con le segnalazioni ... ilrestodelcarlino.it Il Comune di Roma ha concesso un terreno senza poterlo fare: stop dei giudici al parcheggio da 300 postiFine della corsa per il nuovo parcheggio tra via Homs, via Tripoli, via Cirenaica e via Assab al quartiere Africano. I giudici della sezione Quinta Quater del tribunale amministrativo regionale ... romatoday.it Dal luglio 2026, sulle auto nuove nell'UE saranno obbligatorie le luci di stop adattive e nuovi sistemi avanzati di sicurezza. https://auto.everyeye.it/notizie/nuove-luci-stop-obbligatorie-luglio-2026-cosa-accadra-quando-freneremo-875093.htmlutm_medium= - facebook.com facebook Federica Brignone e lo stop all'intervista a «Belve»: «I passaggi meno graditi sono quelli su Sofia Goggia» x.com