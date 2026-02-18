Mondragone ripristinati 14mila mq di demanio marittimo | demolito villaggio vacanze abusivo

A Mondragone, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato il ripristino di 14.000 metri quadrati di demanio marittimo, dopo aver fatto demolire un villaggio vacanze costruito senza autorizzazioni. La struttura, situata sulla spiaggia, era stata eretta illegalmente e occupava una zona pubblica. Gli operai hanno rimosso le parti abusive, restituendo l’area ai cittadini e alle attività balneari. La demolizione si è svolta nelle ultime settimane, garantendo il rispetto delle normative e la tutela del territorio.

Maxi operazione di ripristino del demanio marittimo nel territorio di Mondragone. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha coordinato un'articolata attività di contrasto agli illeciti demaniali, urbanistici ed ambientali che ha portato alla restituzione alla collettività di circa 14.000 metri quadrati di suolo pubblico marittimo. A distanza di sei mesi dall'intervento, l'area risulta oggi completamente sgomberata da tutte le opere sequestrate.