Stigliano arrestato 54enne | truffato due anziani per anni

A Stigliano, un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato per diversi anni due persone di circa ottant’anni. Le indagini hanno rivelato che il sospettato ha sottratto circa 70.000 euro nel corso del tempo ai due anziani, a partire dal 2019. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto elementi che collegano l’uomo alle truffe.

? Cosa sapere Arrestato a Stigliano un 54enne per aver truffato due ottantenni dal 2019.. Il sospettato ha sottratto 70.000 euro vendendo un immobile appartenente alle vittime.. I Carabinieri di Stigliano, Ferrandina e Gorgoglione hanno condotto un’operazione che ha portato alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un uomo di 54 anni, già noto alle autorità, accusato di aver sistematicamente depredato i risparmi di due fratelli ottantenni tra il 2019 e oggi. Seduti qui al bar, dove le voci dei vecchi del paese si intrecciano con il rumore delle tazzine, la notizia ci arriva come un freddo soffio che toglie il respiro. Non è solo una cronaca di tribunale, è una storia che ferisce il cuore di chi vive di rispetto e di parola data.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stigliano, arrestato 54enne: truffato due anziani per anni Notizie correlate Leggi anche: Ferrara, arrestato 54enne che terrorizzava i genitori anziani: chiusi in camera per sfuggire alle minacce Acquista un biglietto su Telegram ma viene truffato per 500 euro: 54enne denunciatoPrima ha venduto a 100 euro 2 biglietti finti per un concerto a Bergamo, poi con la scusa del "bonifico sbagliato” si è fatto accreditare 400 euro. Altri aggiornamenti Truffa due anziani per anni, 54enne arrestato a StiglianoL’indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime ... basilicata24.it Truffa ed estorsione a due anziani: 54enne ai domiciliari nel MateranoGORGOGLIONE (MT) - I Carabinieri della Stazione di Gorgoglione, con il supporto dei militari di Ferrandina e Stigliano, hanno eseguito un’ordinanza di custodi ... ivl24.it