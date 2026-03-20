Ferrara arrestato 54enne che terrorizzava i genitori anziani | chiusi in camera per sfuggire alle minacce

A Ferrara, un uomo di 54 anni è stato arrestato per aver minacciato e aggredito i genitori anziani. I genitori si sono barricati in camera per sfuggire alle minacce e alle violenze. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo le segnalazioni e hanno portato l'uomo in custodia. L'episodio è avvenuto questa mattina nella loro abitazione.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Ferrara. Un uomo di 54 anni è stato fermato dopo aver assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei propri genitori anziani, costringendoli a rifugiarsi nella loro camera da letto per sfuggire a ulteriori aggressioni. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di tutela delle vittime di violenza domestica da parte delle forze dell’ordine. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto tramite il numero di emergenza da una famiglia residente a Ferrara. Il figlio della coppia di anziani, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava dando in escandescenza all’interno dell’abitazione familiare, mettendo in pericolo l’incolumità dei genitori. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ferrara, arrestato 54enne che terrorizzava i genitori anziani: chiusi in camera per sfuggire alle minacce Articoli correlati Leggi anche: Botte e minacce alla mamma anziana per avere soldi da spendere in alcol: arrestato 54enne Vessazioni e minacce agli anziani genitori: in carcere un cinquantenne di CascinaCASCINA – Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa il giorno prima, nei confronti di un uomo di 50 anni.