' Stesa' a casa dell' imprenditore | è giallo

A Gricignano d'Aversa si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due obiettivi diversi, a breve distanza tra loro. Due colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella stessa notte, uno contro l'abitazione di un imprenditore edile, l'altro contro un’attività commerciale situata in Viale della Libertà. Non si registrano al momento altre notizie riguardo a eventuali feriti o dettagli sulle indagini in corso.

Due raid di piombo a poca distanzal'uno dall'altro che hanno scosso Gricignano d'Aversa. Si tratta di due ‘stese’ compiute ai danni dell'abitazione dell'imprenditoe edile Michele Scarano in via Diocleziano e l'attività commerciale ‘Aroma Food e CoffeHouse’ di Viale della Libertà di proprietà.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Colpo da mezzo milione in casa dell'imprenditore di Posillipo: è caccia ai rapinatoriSta destando clamore il colpo realizzato da una banda di rapinatori composta da due o tre persone in una casa prestigiosa di via Orazio la notte di... Lavori abusivi nella casa diroccata: il giallo del cadavere dell'operaio spostato. Disposta l'autopsiaAperto un fascicolo della Procura di Napoli Nord sulla morte del lavoratore straniero. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Viterbese stesa a Civitavecchia: sono playout! (VIDEO); Villa Comunale, il rilancio road map del Comune: A luglio prime aperture; Primavera, Spalletti all’Arena Civica per la finale decisa ai rigori. L’Atalanta trionfa in Coppa Italia, Juve stesa. Napoli, spari tra i vicoli di notte: studentessa ferita in casaC’è tutta la violenza delle due anime del centro storico che si scontrano, nella stesa di vico Limoncello 5, nel cuore dell’Anticaglia. Ci troviamo in quella parte del centro che è ben lontana dalla ... ilmattino.it 1° maggio all’aria aperta Coperta stesa, sole in faccia e qualcosa di buono da condividere È il momento perfetto per godersi un picnic fatto come si deve, con sapori semplici e genuini. Le torte salate sono sempre la scelta giusta: pratiche, gustose e perfe - facebook.com facebook