Lavori abusivi nella casa diroccata | il giallo del cadavere dell' operaio spostato Disposta l' autopsia

Da casertanews.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati spostati i resti dell’operaio straniero deceduto dopo essere precipitato da circa 15 metri in una casa abbandonata di Corso Italia a San Marcellino. La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte e approfondire eventuali responsabilità legate ai lavori abusivi svolti sul sito. La scena del decesso è stata oggetto di interventi delle forze dell’ordine.

Aperto un fascicolo della Procura di Napoli Nord sulla morte del lavoratore straniero. Dalle telecamere l'incontro tra i due titolari dell'impresa e la decisione di riportare la salma sul cantiere Emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'operaio straniero precipitato da un'altezza di circa 15 metri e finito nel cortile di una casa diroccata in Corso Italia a San Marcellino. Dai circuiti di video sorveglianza cittadina tra i due comuni, Lusciano e San Marcellino, si nota la vettura, con una andatura ‘normale’ che di certo non lascia presagire un tentativo di soccorso, che si direzione verso l'Asse Mediano e poco prima dello svincolo per Lusciano si ferma in una piazzola di sosta, nei pressi dell'ippodromo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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