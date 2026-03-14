Lavori abusivi nella casa diroccata | il giallo del cadavere dell' operaio spostato Disposta l' autopsia

Sono stati spostati i resti dell’operaio straniero deceduto dopo essere precipitato da circa 15 metri in una casa abbandonata di Corso Italia a San Marcellino. La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte e approfondire eventuali responsabilità legate ai lavori abusivi svolti sul sito. La scena del decesso è stata oggetto di interventi delle forze dell’ordine.

Aperto un fascicolo della Procura di Napoli Nord sulla morte del lavoratore straniero. Dalle telecamere l'incontro tra i due titolari dell'impresa e la decisione di riportare la salma sul cantiere Emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'operaio straniero precipitato da un'altezza di circa 15 metri e finito nel cortile di una casa diroccata in Corso Italia a San Marcellino. Dai circuiti di video sorveglianza cittadina tra i due comuni, Lusciano e San Marcellino, si nota la vettura, con una andatura ‘normale’ che di certo non lascia presagire un tentativo di soccorso, che si direzione verso l'Asse Mediano e poco prima dello svincolo per Lusciano si ferma in una piazzola di sosta, nei pressi dell'ippodromo. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Lavori abusivi in una casa diroccata: operaio vola giù e finisce nel cortileStava eseguendo dei lavori di ristrutturazione ‘abusivi’ su un edificio fatiscente in Corso Italia a San Marcellino quando è volato giù da un piano... Esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: disposta l’autopsiaMacabro risveglio per una donna di Colle Salario, che ha trovato un 40enne morto sul suo balcone. Una selezione di notizie su Lavori abusivi Temi più discussi: Lavori in una casa popolare abusiva allo Zen, scatta il sequestro: denunciati i tiktoker Davide&Marianna; Palermo, lavori abusivi in una casa popolare allo Zen 2 abitata da due noti Tiktoker. Sequestro e denuncia; Zen 2, nella casa occupata pure i lavori di ampliamento. Il video; Palermo, denunciati noti Tiktoker: stavano effettuando lavori in una casa popolare abusiva allo Zen. Zen 2, lavori abusivi nella casa occupata: era abitata da due TikTokerPALERMO – Più di 120 metri quadrati in fase di ristrutturazione. In corso c’erano dei lavori per ampliare l’appartamento, compresa la chiusura del balcone e la realizzazione di una finestra nel vano s ... livesicilia.it Zen 2, nella casa occupata pure i lavori di ampliamento. Il videoUna coppia avvia interventi edilizi nell’appartamento abitato abusivamente. Nel muro sfondato una finestra, balcone chiuso per ricavare una stanza. Scatta il sequestro ... msn.com I militari del Nucleo Forestale di Pozzuoli hanno posto sotto sequestro un’area di 65mila metri quadri in zona Orsa Maggiore a #Varcaturo: erano in corso lavori abusivi per la realizzazione di campi di calcio e padel su un’area demaniale data in concessione u - facebook.com facebook