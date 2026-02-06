Stellantis annuncio shock | 22 mld oneri zero dividendi 2026 giù in Borsa

Stellantis annuncia di aver accumulato oneri straordinari per oltre 22 miliardi di euro. La notizia ha fatto crollare le azioni in Borsa, mentre il gruppo annuncia che nel 2026 non distribuirà dividendi. Un colpo duro per gli investitori e un campanello d’allarme sul futuro dell’azienda.

Roma, 6 feb. (askanews) – Annuncio shock da parte di Stellantis: con un comunicato diramato prima dell’apertura dei mercati in Europa, il gruppo ha riportato oneri straordinari per 22,2 miliardi di euro, che “riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture”, come spiega l’amministratore delegato, Stefano Filosa, citato in un comunicato. In considerazione della perdita netta del 2025, non saranno distribuiti dividendi nel 2026, avverte la società.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La notizia ha fatto tremare i mercati.

Stellantis prevede costi per 22,2 miliardi nel 2025 per cambiare rotta sull'elettrico.

