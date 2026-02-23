Enel dal decreto bollette impatto sull’utile netto fino a 400 milioni nel 2027

Il decreto bollette ha causato un calo di circa 200 milioni di euro nell’utile netto di Enel nel 2026, a causa dell’aumento dell’Irap. La decisione del governo di incrementare le tasse ha colpito direttamente i conti della società, che ha già stimato un impatto totale di 400 milioni entro il 2027. La società dovrà rivedere i piani di investimento per far fronte a questa perdita, mentre si prepara a gestire le conseguenze a breve termine.

Enel prevede un impatto delle misure del decreto Energia sui conti della società pari a circa 200 milioni sull’utile netto del 2026 per effetto dell’aumento dell’Irap. Nel 2027, se l’Unione europea autorizzerà la sterilizzazione degli Ets, l’impatto sul risultato netto sarà tra i 300 e i 400 milioni tenendo conto anche di azioni di mitigazione dell’impatto da parte del management della società per 100 milioni. Nel 2028 l’impatto atteso è di 300 milioni (al netto dell’aumento Irap che scadrà nel 2027). L’effetto cumulato delle misure sul debito cumulato nel triennio sarà pari a 1,8 miliardi. “Tutti gli impatti del decreto bollette sono stati già messi in conto” ha detto l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo aprendo la presentazione del Piano strategico 2026-2028 al Capital Market Day. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

