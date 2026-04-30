Stefania uccisa con quattro colpi ferita mortale al cuore | Spari a bruciapelo non ha potuto difendersi
Una donna è stata uccisa con quattro colpi, due dei quali sono stati esplosi al cuore e all'addome, mentre gli altri hanno colpito gli arti superiori. Gli spari sono stati sparati a distanza ravvicinata, senza che la vittima abbia avuto modo di difendersi. La scena si è svolta in un’area pubblica, e al momento si stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto.
Stefania Rago è stata uccisa da quattro proiettili esplosi a bruciapelo. Una vera e propria “esecuzione” per la donna, ferita all'altezza del cuore e dell'addome (i due colpi mortali) e su entrambi gli arti superiori. Sono questi i primi dati emersi dall'autopsia eseguita sul corpo della 46enne.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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