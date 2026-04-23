Nella serata del 23 aprile a Foggia si è verificato un femminicidio che ha coinvolto una donna di 46 anni, uccisa dal marito di 48 anni. Intorno alle 21:00, testimoni hanno riferito di aver udito urla seguite da almeno quattro colpi di pistola. La vittima è stata colpita dall’uomo, guardia giurata, in un episodio che si è concluso con il decesso della donna. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

La lite e gli spari: cosa è successo. Prima le urla, poi almeno 4 colpi di pistola. È così che si è consumato intorno alle 21:00 del 23 aprile il femminicidio di Stefania Rago, 46 anni, uccisa nella serata a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. Il delitto è avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini, nella zona di San Ciro. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiato un violento litigio, sentito chiaramente dai vicini, che pochi istanti dopo hanno udito quattro colpi d’arma da fuoco. La testimonianza: “Prima le urla, poi gli spari”. A raccontare quei momenti è un vicino di casa, che ha ricostruito la sequenza drammatica: “La mia compagna mi ha chiamato dicendo che c’era un litigio acceso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’

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