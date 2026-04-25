Spari al corteo del 25 aprile a Roma | coppia ferita da tre colpi di pistola da softair caccia a un uomo con casco e giubbotto mimetico

Questa mattina, vicino al Parco Schuster a Roma, si sono verificati momenti di tensione al termine di una manifestazione per il 25 aprile. Due partecipanti all'evento sono stati raggiunti da tre colpi di pistola softair, ferendo una coppia presente. La polizia sta cercando un uomo con casco e giubbotto mimetico, sospettato di essere coinvolto nell’accaduto. La scena ha provocato panico tra i presenti.

Momenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano partecipato al corteo sono stati colpiti con una pistola da softair ad aria compressa, rimanendo lievemente feriti. A sparare, secondo la loro ricostruzione, un uomo con il volto travisato dal casco. Si è avvicinato a bordo di uno scooter, ha esploso i colpi ed è fuggito. Sul caso sono in corso le indagini della Digos e degli agenti del Commissariato Colombo che, oltre ad aver ascoltato i due feriti, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La ricostruzione A diffondere la notizia dell'accaduto sono stati gli stessi organizzatori del corteo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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