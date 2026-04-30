In diverse aree della città, sono stati istituiti sei posti di blocco per controlli stradali e di sicurezza. Le operazioni interessano stazioni ferroviarie, strade principali e parchi pubblici, con il personale impegnato a verificare documenti e automobili. La misura si inserisce in un’attività di controllo più ampia rivolta a monitorare la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno comunicato che i controlli continueranno nelle prossime ore.

Dalle stazioni ferroviarie ai parchi pubblici. Sei posti di blocco stradali sulle principali arterie cittadine, 20 auto controllate, 337 persone fermate e identificate di cui uno un cittadino cinese irregolare sul territorio, accompagnato presso il Commissariato Rho Pero e indagato per inosservanza al Testo Unico sull’immigrazione. Sono i risultati di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto martedì mattina a Rho e Pero, dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi decisi dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività coordinata dal vice questore Paolo Catenaro da poche settimane dirigente del Commissariato di Rho-Pero era finalizzata al contrasto dello spaccio, alla riduzione del degrado e al ripristino delle condizioni di legalità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stazioni, strade e parchi al setaccio. Sei posti di blocco: via ai controlli

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