Sicurezza al setaccio le stazioni ferroviarie

La Questura di Pavia ha portato avanti tre controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie e nei negozi delle città di Pavia, Vigevano e Voghera. In totale, sono state identificate quasi 200 persone e ispezionati 11 esercizi commerciali. Gli interventi sono stati volti a garantire maggiore sicurezza e a prevenire problemi lungo le principali vie di trasporto e nelle zone di maggiore afflusso.

Quasi 200 persone identificate e 11 esercizi commerciali ispezionati. Sono i numeri complessivi, forniti ieri dalla Questura, di tre " operazioni di controllo straordinario del territorio " effettuate in settimana a Pavia, Vigevano e Voghera. Operazioni interforze, che hanno visto impegnate la polizia di Stato, con l'ausilio del Reparto prevenzione crimine di Milano, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e le polizie locali, volute dal prefetto Francesca De Carlini "nell'ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ". A Pavia, nella giornata e serata di giovedì 5 febbraio il monitoraggio ha interessato le aree considerate più sensibili come la stazione ferroviaria, l'autostazione di viale Trieste e il Centro commerciale Minerva, estendosi poi al cuore del centro storico nell'orario della movida pavese.

