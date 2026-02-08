Sicurezza al setaccio le stazioni ferroviarie

Da ilgiorno.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Questura di Pavia ha portato avanti tre controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie e nei negozi delle città di Pavia, Vigevano e Voghera. In totale, sono state identificate quasi 200 persone e ispezionati 11 esercizi commerciali. Gli interventi sono stati volti a garantire maggiore sicurezza e a prevenire problemi lungo le principali vie di trasporto e nelle zone di maggiore afflusso.

Quasi 200 persone identificate e 11 esercizi commerciali ispezionati. Sono i numeri complessivi, forniti ieri dalla Questura, di tre " operazioni di controllo straordinario del territorio " effettuate in settimana a Pavia, Vigevano e Voghera. Operazioni interforze, che hanno visto impegnate la polizia di Stato, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Milano, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e le polizie locali, volute dal prefetto Francesca De Carlini "nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ". A Pavia, nella giornata e serata di giovedì 5 febbraio il monitoraggio ha interessato le aree considerate più sensibili come la stazione ferroviaria, l’autostazione di viale Trieste e il Centro commerciale Minerva, estendosi poi al cuore del centro storico nell’orario della movida pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sicurezza al setaccio le stazioni ferroviarie

© Ilgiorno.it - Sicurezza, al setaccio le stazioni ferroviarie

Approfondimenti su Stazioni Ferroviarie

Sicurezza: Fdi, 'oggi primo incontro con sindacati per controllo stazioni ferroviarie'

Oggi alla Camera dei deputati si è tenuto il primo incontro tra Fratelli d'Italia e i sindacati del settore trasporti, con l'obiettivo di affrontare le questioni legate alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

Milano Cortina 2026: sicurezza tra stazioni ferroviarie e valichi di frontiera

La Polizia di Stato ha rafforzato i controlli nelle stazioni ferroviarie e ai valichi di frontiera in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Lezione n 1 FERROVIA: La prima REGOLA che devi CONOSCERE

Video Lezione n 1 FERROVIA: La prima REGOLA che devi CONOSCERE

Ultime notizie su Stazioni Ferroviarie

Argomenti discussi: Locali di divertimento al setaccio. Quattro titolari finiscono nei guai; Territorio al setaccio, operazione ad Alto Impatto: servizio interforze nel capoluogo; Sicurezza nei locali, un tavolo tecnico a Siena dopo Crans-Montana. Il sindaco: Nessuno vuole silenziare la città ma serve equilibrio; Pacchetto sicurezza, i paletti del Quirinale.

sicurezza al setaccio leLocali di divertimento al setaccio. Quattro titolari finiscono nei guaiDopo la tragedia della notte di Capodanno a Crans-Montana, continuano i servizi di controllo straordinario del territorio nei luoghi ... msn.com

Sicurezza sul lavoro e prevenzione. Aziende agricole passate al setaccio dai carabinieri: raffica di sanzioniUn’azienda cesenate è stata sanzionata dai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Forlì-Cesena, nell’ambito di una serie di controlli indirizzati a garantire il rispetto delle norme ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.