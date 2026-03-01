Parchi passati al setaccio La cinofila cerca droga

Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli approfonditi in diversi parchi e aree verdi. Una cinofila specializzata ha setacciato i luoghi alla ricerca di droga, concentrandosi sulle zone considerate a rischio per il consumo e il deposito di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state condotte in modo mirato e senza sosta, coinvolgendo unità cinofile e personale in divisa.

Controlli nei parchi e negli spazi all’aperto in cui è forte il sospetto di consumo e deposito di sostanze stupefacenti. Sono eseguiti dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, con utilizzo del cane Argo, dell’unità cinofila di cui è dotato il locale corpo unico di polizia del distretto guastallese. Anche nei giorni scorsi l’unità cinofila, supportata da agenti del Pronto intervento, hanno perlustrato alcune aree verdi, spesso frequentate pure da persone sospettate di consumo o spaccio di droga. Controlli sono stati eseguiti in particolare a Guastalla, nell’area verde attrezzata di via Giovanni XXIII, accanto alla scuola... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parchi passati al setaccio. La cinofila cerca droga Non rientra dopo un’escursione. Boschi passati al setaccio: trovata in un dirupo e salvataUna denuncia di scomparsa dopo il mancato rientro a casa da un’escursione, un protocollo di ricerca persone immediatamente attivato da vigili del... Leggi anche: Piano e Stazione passati al setaccio dalla polizia, oltre 100 persone identificate Aggiornamenti e notizie su Parchi passati. Discussioni sull' argomento Parchi passati al setaccio. La cinofila cerca droga; Il super fiuto di Hector conquista le scuole di Ravarino: lezione di legalità tra i banchi e hashish sequestrato nei parchi. Parchi passati al setaccio. La cinofila cerca drogaControlli a tappeto degli agenti della Polizia locale insieme al cane Argo. Nei giorni scorsi a Poviglio rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti. ilrestodelcarlino.it Osimo passata al setaccio dalla polizia: controllati 89 persone e 59 veicoliUn uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. L'attività è stata svolta grazie all'aiuto del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche ... anconatoday.it Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i Parchi archeologici di Paestum e Velia raccontano le origini di un paesaggio abitato, pensato e costruito dall’uomo. Qui l’architettura non è solo testimonianza monumentale, ma espressione di una vi facebook