Stazione ferroviaria poco il personale della polizia locale perun presidio continuo

La stazione ferroviaria di Latina presenta una presenza limitata di personale della polizia locale, in particolare del nucleo che si occupa dello Scalo. Le poche unità disponibili rendono difficile mantenere un presidio continuo e costante nel luogo, con conseguenze sulla possibilità di garantire un'adeguata sorveglianza e sicurezza per gli utenti e l’area circostante. La situazione evidenzia una carenza di risorse nel settore.

La polizia locale di Latina, e in particolare il nucleo che ha competenza sullo Scalo, ha poche unità disponibili e sarebbe dunque complesso per loro garantire anche una presenza continua e costante presso la stazione ferroviaria, per contribuire alla sicurezza del luogo.È quanto emerso in.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Criminalità alla stazione, Valletta: "Istituire presidio della polizia ferroviaria"Per aumentare la sicurezza presso la stazione di Latina Scalo è necessario istituire un presidio fisso di polizia ferroviaria. Polizia locale, l’Ugl attacca: "Poco personale, controlli a rischio"La carenza di organico nei corpi municipali è un problema comune a tante realtà italiane. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valmontone, completato il nuovo nodo di scambio della stazione ferroviaria; Sassaiola contro treni e stazione: tre giovani nei guai a Chiavenna; Bozzolo, stazione rivoluzionata in un weekend: binari spostati e nuovi accessi per i viaggiatori; Finalmente una stazione di ricarica come si deve: -37% per poco tempo. Stazione Ferroviaria di Brescia: identificate oltre 1.160 personeStazione Ferroviaria di Brescia: identificate oltre 1.160 persone. Proseguono i controlli da parte della Polfer. primabrescia.it Uomo trovato morto in Canal Grande davanti alla Stazione, il corpo ripescato sotto gli occhi dei turistiVENEZIA - È stato notato da alcuni passanti, poco dopo le 9 di questa mattina, mentre il suo corpo galleggiava a pochi metri dalla riva, davanti alla stazione ferroviaria di Venezia ... ilmattino.it Arrestato a Gallarate 26enne dopo aggressione con bottiglia rotta nei pressi della stazione ferroviaria. - facebook.com facebook