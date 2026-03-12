L’Ugl denuncia una significativa carenza di personale nella polizia locale di Osimo, dove attualmente sono in servizio 23 agenti contro le 35 previste. La situazione rischia di compromettere l’efficacia dei controlli e la sicurezza urbana. La mancanza di risorse umane rappresenta un problema che interessa diverse realtà italiane e che si riflette nella capacità di presidio del territorio.

La carenza di organico nei corpi municipali è un problema comune a tante realtà italiane. "Attualmente a Osimo sono impiegati 23 unità a fronte delle 35 previste. Di quelle, solo 5 vengono impiegate in servizio esterno di pronto intervento, sul territorio – denuncia Vincenzo Marino, segretario regionale Ugl Polizia e funzioni locali Marche -. È evidente che il rapporto numerico tra chi è fuori rispetto a chi è impiegato in mansioni di ufficio penalizza quanto richiesto da cittadini e non solo. La pattuglia operante composta da due agenti è esposta anche a maggior rischi ma nonostante le evidenti criticità nulla è stato fatto". Poi si concentra su un altro aspetto: "Ancor peggio è il clima che si respira all’interno del Comando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, l’Ugl attacca: "Poco personale, controlli a rischio"

