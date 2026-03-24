Criminalità alla stazione Valletta | Istituire presidio della polizia ferroviaria

Un rappresentante delle forze dell'ordine ha richiesto l'istituzione di un presidio fisso di polizia ferroviaria presso la stazione di Latina Scalo. La proposta mira a migliorare la sicurezza nell'area, dove si sono verificati episodi di criminalità. La richiesta è stata avanzata in seguito a segnalazioni e alle problematiche riscontrate sui binari e nelle aree circostanti.

Per aumentare la sicurezza presso la stazione di Latina Scalo è necessario istituire un presidio fisso di polizia ferroviaria. Lo chiede il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Vincenzo Valletta, all’indomani di quello che ricostruisce come “l’ennesimo grave episodio di criminalità" verificatosi allo scalo ferroviario, "dove, nella serata di sabato, una donna è stata vittima di uno scippo al binario 2”. Episodio dal quale scaturisce “la necessità di un intervento immediato, strutturale e risolutivo sul fronte della sicurezza”. Secondo Valletta, “non si tratta più di episodi sporadici, ma di una vera e propria escalation che sta alimentando un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e pendolari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Criminalità alla stazione, Valletta: "Istituire presidio della polizia ferroviaria" Articoli correlati Palermo, Polizia Ferroviaria salva uomo in crisi: intervento rapido alla stazione centrale.Un intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria ha evitato una tragedia alla stazione centrale di Palermo giovedì 12 febbraio 2026. Stazione centrale, sventato un suicidio: decisivo l'intervento in extremis della polizia ferroviariaTenta il suicidio all’interno della stazione centrale ma viene salvato dalla polizia ferroviaria. Una raccolta di contenuti su Criminalità alla stazione Valletta... Criminalità alla stazione, Valletta: Istituire presidio della polizia ferroviariaPer aumentare la sicurezza presso la stazione di Latina Scalo è necessario istituire un presidio fisso di polizia ferroviaria. Lo chiede il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Vincenzo Vallet ... latinatoday.it Minacce di morte via social al giornalista della tv di Pordenone che si occupa di criminalità alla stazione. Via alle indaginiMinacce di morte via social a un giornalista dell’emittente TV12 di Pordenone, che fa parte del gruppo Medianordest. A pronunciarle è stato un giovane, con il volto coperto da un passamontagna nero, ... ilfattoquotidiano.it