Statua di Icaro imbrattata il colpevole incastrato dalle telecamere confessa | Disponibile a ripagare i danni

Un giovane è stato identificato e denunciato dalla Polizia Locale di Forlì per aver imbrattato la statua di Icaro in Piazzale della Vittoria alcune settimane fa. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di incastrarlo e lui ha confessato, dichiarando la sua disponibilità a ripagare i danni. Le autorità hanno avviato le procedure per le eventuali conseguenze legali e il risarcimento.

È stato tempestivamente individuato, grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza e denunciato dalla Polizia Locale di Forlì il giovane che nelle scorse settimane aveva imbrattato la statua di Icaro in Piazzale della Vittoria. Il ragazzo, che successivamente è stato convocato negli.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Imbrattata la statua di IcaroScrive il segnalante: “Come da foto scattata oggi martedì 7 aprile, la statua di Icaro davanti al liceo classico in piazzale della Vittoria è stata... Ladro in trasferta incastrato dalle telecamereNel portabagagli ha il kit dello scassinatore (nella foto), all’attivo precedenti e condanne per furto e ricettazione. Contenuti di approfondimento Forlì, scoperto l’imbrattatore della statua di Icaro: Risarcirà i danniÈ stato tempestivamente individuato, grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza comunali, e deferito all’Autorità Giudiziaria dalla ... corriereromagna.it ’Allontarsi dalla statua’: ecco il test: Presto la ’viva’ voce degli agentiArea di rispetto monumentale videosorvegliata, allontanarsi dalla statua, la voce registrata che arriva da un altoparlante situato nel palo della luce vicino alla statua di Icaro, in piazza della ... ilrestodelcarlino.it