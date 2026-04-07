Imbrattata la statua di Icaro

Martedì 7 aprile, la statua di Icaro situata davanti a un liceo classico in piazzale della Vittoria è stata coperta di vernice da parte di qualcuno. La segnalazione è arrivata con una foto che mostra chiaramente il danno. Nessuna informazione è stata fornita riguardo all’identità di chi abbia compiuto l’atto o alle eventuali motivazioni dietro l’imbrattamento. La polizia ha già avviato le indagini per individuare i responsabili.

Scrive il segnalante: “Come da foto scattata oggi martedì 7 aprile, la statua di Icaro davanti al liceo classico in piazzale della Vittoria è stata imbrattata da qualche imbecille. Credo che l'ignoranza e la stupidità di certe persone abbia superato ormai ogni limite”. "Non riconosco più il centro storico. Dopo le 17 piazza Saffi è terra di nessuno" "Una pulizia vergognosa delle strade. Ammasso di sporcizia maleodorante attorno alla campana del vetro" Proteste sulla scuola dell'infanzia? Un genitore: "La mia esperienza è diversa" . 🔗 Leggi su Forlitoday.it Carrara, statua di Che Guevara imbrattata sulla scalinata del BaluardoScritte con vernice spray contro il governo cubano sull’opera inaugurata nel 2024. Leggi anche: Anche Churchill nel mirino dei pro Pal. “Criminale di guerra sionista”: imbrattata a vernice rossa la statua di sir Winston (video) Argomenti più discussi: Incendiato nel giorno di Pasqua il grande crocefisso in legno; Riapre la Basilica di San Saturnino: cosa c'è da vedere e i nuovi orari delle visite. La statua di Montanelli imbrattata, la rivendicazione in un videoRoma, 15 giu. (askanews) – Un video di poco più di 30 secondi in cui arrivano in bicicletta e iniziano a imbrattare di rosso la stuatua di Indro Montanelli, sotto con la bomboletta spray scrivono ... affaritaliani.it La statua di Indro Montanelli a Milano nuovamente imbrattataLa statua del giornalista Indro Montanelli, situata all’ingresso dei giardini pubblici a lui intitolati a Milano, è stata nuovamente imbrattata. Vernice rossa e una scritta sul basamento razzista, ... affaritaliani.it Imbrattata con vernice nera la saracinesca della sede fiorentina del movimento fondato da Roberto Vannacci, inaugurata appena il 28 marzo in piazza Tanucci. La scritta lasciata dagli ignoti recita: "Remigra nelle fogne" Si tratta della prima sede del partito in It - facebook.com facebook Imbrattata la sede di Futuro nazionale appena inaugurata da Vannacci x.com