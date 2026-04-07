Imbrattata la statua di Icaro

Da forlitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile, la statua di Icaro situata davanti a un liceo classico in piazzale della Vittoria è stata coperta di vernice da parte di qualcuno. La segnalazione è arrivata con una foto che mostra chiaramente il danno. Nessuna informazione è stata fornita riguardo all’identità di chi abbia compiuto l’atto o alle eventuali motivazioni dietro l’imbrattamento. La polizia ha già avviato le indagini per individuare i responsabili.

Scrive il segnalante: “Come da foto scattata oggi martedì 7 aprile, la statua di Icaro davanti al liceo classico in piazzale della Vittoria è stata imbrattata da qualche imbecille. Credo che l'ignoranza e la stupidità di certe persone abbia superato ormai ogni limite”. "Non riconosco più il centro storico. Dopo le 17 piazza Saffi è terra di nessuno" "Una pulizia vergognosa delle strade. Ammasso di sporcizia maleodorante attorno alla campana del vetro" Proteste sulla scuola dell'infanzia? Un genitore: "La mia esperienza è diversa" . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Carrara, statua di Che Guevara imbrattata sulla scalinata del BaluardoScritte con vernice spray contro il governo cubano sull’opera inaugurata nel 2024.

Leggi anche: Anche Churchill nel mirino dei pro Pal. “Criminale di guerra sionista”: imbrattata a vernice rossa la statua di sir Winston (video)

Argomenti più discussi: Incendiato nel giorno di Pasqua il grande crocefisso in legno; Riapre la Basilica di San Saturnino: cosa c'è da vedere e i nuovi orari delle visite.

La statua di Montanelli imbrattata, la rivendicazione in un videoRoma, 15 giu. (askanews) – Un video di poco più di 30 secondi in cui arrivano in bicicletta e iniziano a imbrattare di rosso la stuatua di Indro Montanelli, sotto con la bomboletta spray scrivono ... affaritaliani.it

La statua di Indro Montanelli a Milano nuovamente imbrattataLa statua del giornalista Indro Montanelli, situata all’ingresso dei giardini pubblici a lui intitolati a Milano, è stata nuovamente imbrattata. Vernice rossa e una scritta sul basamento razzista, ... affaritaliani.it

Digita per trovare news e video correlati.